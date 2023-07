Angelini: “Boattin non al top, mentre Bonansea è in forma”

Martina Angelini , a Tuttocalciofemminile, ha detto la sua sulla Nazionale femminile, che tra poco inizierà il campionato del Mondo. Ecco le sue parole: "Lisa Boattin, che nel 21-22 è stata la miglior giocatrice della stagione, ha fatto un campionato da 6,5, non mi ha acceso gli occhi quest’anno. Io la vorrei vedere in questo Mondiale in grande forma e leader della fascia. Bonansea l’ho vista molto bene, sia a fine anno che nei piccolissimi video di allenamento pubblicati dalla FIGC, questo mi piace e potrebbe essere anche fresca.

È la giocatrice più internazionale, più mondiale che abbiamo, credo molto in Barbara anche se, secondo me, non ha fatto bene a declinare la possibilità di andare all’estero in passato, avrebbe potuto darle un bagaglio di esperienza maggiore. Salvai è stata molto sfortunata negli ultimi quattro anni, nessuna più di lei si merita di giocare questo Mondiale, sono veramente felice per lei.