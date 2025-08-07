Alisha Lehmann verso il Como Women

La calciatrice è pronta a lasciare la squadra bianconera dopo un solo anno passato all'ombra della Mole

La Juventus sta preparando la prossima stagione in Germania al quartier generale dell’Adidas, mentre la squadra femminile si sta allenando a Torino in vista dell’inizio delle ostilità. La società sta invece lavorando sul mercato, sia per la prima squadra che per quella femminile, con importanti novità proprio per le ragazze bianconere.

Verso l’addio

Dopo la doppietta messa a segno una settimana fa contro lo Zurigo in amichevole a Vinovo il numero 7 della Juventus Women Alisha Lehmann dovrebbe salutare Torino. Dopo soltanto una stagione in cui ha vinto uno Scudetto ed una Coppa Italia Alisha potrebbe già lasciare Torino. La calciatrice avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale con il Como Women per il suo trasferimento, con la firma che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per permetterle di iniziare la sua nuova avventura.