Ag. Girelli: “Cristiana è ancora decisiva. Nessun incontro per il rinnovo”

Stefano Pigolotti, agente di Cristiana Girelli, ha detto la sua sul rendimento della punta della Juventus.

Stefano Pigolotti, agente di Cristiana Girelli, ha detto la sua sulla calciatrice bianconera. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com:"E' il leitmotiv tipico di chi come Cristiana è sempre concentrata, sul pezzo, a livello professionistico ed è sempre dentro in tutto quello che fa: se anche chiamata a rifiatare, lei entra sempre con quella convinzione. L'ho vista come al solito, affamata e super propositiva anche nell'aiutare le sue compagne. Si mette sempre a disposizione della squadra.

Cristiana fatica ad accettare l'idea di esser sconfitta, ma questa probabilmente è una delle leve principali che la porta sempre ad esser molto concentrata su quel che fa. La Juve entra in campo per vincere e per far divertire i tifosi, non è che deve valutare di fare o meno la tripletta.

Il contratto? E' all'interno di un percorso dove c'è grande fiducia tra le parti, per quel che mi riguarda non c'è ancora stato un incontro in cui approfondire determinate dinamiche e dettagli da questo punto di vista. Non vedo. però, nessuna problematica sul poterci sedere e parlarne in maniera tranquilla, per definire quello che sarà il futuro di Cristiana alla Juve".

