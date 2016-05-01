Calciomercato Juventus | Il prossimo colpo? Allegri ha deciso / News
Allegri ha le idee molto chiare rispetto a quello che potrebbe accadere in sede di calciomercato, in casa Juventus
Allegri ha le idee molto chiare rispetto a quello che potrebbe accadere in sede di calciomercato, in casa Juventus
Tutte le ultime novità rispetto a quello che potrebbe accadere in casa Juventus da qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi
Il centrocampista della Juve ha parlato al termine del match
Il talento statunitense ha postato sui social
L'attore italiano, tifoso della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla nefasta vicenda che coinvolto l'attaccante uruguayano
L'ateneo del capoluogo umbro ha rilasciato una nota ufficiale in cui si difende dalle accuse di illecito, dichiarando la liceità delle proprie azioni
I bergamaschi passano 2-1 contro il Genoa e salgono al terzo posto
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus
Pjanic partirà dal 1' minuto contro l'Atalanta
È stata ufficializzata la cessione del difensore marocchino
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi
Bonucci, man of the match della sfida di Siviglia ha parlato dopo la gara
Arriva la condanna da parte del tifo organizzato del Siviglia dell'accaduto
Alex Sandro, presenza numero 30 per lui in Champions League questa sera
Niente da fare per Gonzalo Higuain e Benatia: entrambi i calciatori KO, non ci saranno a Siviglia
Tanti giocatori del campionato italiano guadagnano quanto un lavoratore comune. Donnarumma è il più 'ricco' tra i ' poveri'. Ma sapete quanto guadagna?
I due fenomeni che stanno dominando il calcio mondiale non fanno neanche parte della top 3
Il centrocampista bianconero ha parlato a margine della presentazione del docu-film dedicato alla Juventus
Il nipote dell'Avv. Agnelli ha parlato così riguardo la stagione in corso
Dalle colonne de Il Giornale il conduttore televisivo racconta un aneddoto divertente sullo storico presidente del Milan
Il Presidente del CONI prende la decisione dopo il terribile sisma di questa notte
Il club campione d'Italia ha salutato l'uruguaiano tramite il suo profilo Twitter. A mezzanotte è scaduto il suo contratto.
12 calciatori juventini parteciperanno agli ottavi di finale dell'Europeo
Il portiere azzurro preso di mira sui social per quei complimenti fatti al suo ex compagno di squadra Thiago Alcantara
Il difensore bianconero racconta il sogno che sta vivendo nella sua Juventus, la squadra che ha sempre tifato da bambino
Buffon e compagni, infatti, non subiscono gol in serie A tra le mura amiche dello Juventus Stadium dallo scorso 13 dicembre 2015
Il difensore bianconero ha collezionato due gialli consecutivi con la Fiorentina e con il Carpi
Il tecnico bianconero al termine della gara con il Carpi ha parlato del suo rinnovo, della partita e ha risposto alla polemica di Simone Zaza
L'attaccante bianconero ha lanciato una frecciatina al tecnico Massimiliano Allegri
Il DS dei bianconeri, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Morata e di Evra