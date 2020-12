Zoff: “Rossi sapeva ripartire e riemergere con classe”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus e allenatore Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, ricordando il defunto Paolo Rossi.

“Quello del 1982 è stato l’unico Mondiale vinto con tanti gol segnati su azione, io e Paolo avevamo 14 anni di differenza. Se penso a lui mi vengono in mente due immagini in particolare: quando giocava nel settore giovanile della Juventus e quando rientrò in Serie A dopo la squalifica, la squadra era allenata da Giovanni Trapattoni. Gli infortuni e i problemi non lo avevano mai fermato, Rossi sapeva ripartire, ricostruirsi e riemergere sempre con classe. Penso anche al suo periodo a Como, dove aveva fatto della sua personalità e della lettura giusta delle fasi decisive di una partita il suo punto di forza.”

