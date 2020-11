Zoff: “La Juve non parte mai per arrivare seconda”

TORINO – L’ex portiere e calciatore della Juventus Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla Serie A e sui giocatori che partecipano al campionato.

“Bisogna distinguere i campioni veri. Un valore aggiunto per le loro squadre e anche per il campionato. Quando hai gente così devi metterla nelle condizioni migliori per esprimere la loro classe. Conosco poco Andrea Pirlo, non ci ho mai lavorato insieme, ma le sue doti sono risapute. Ha il sostegno pieno della società e una rosa notevole. Il problema è motivare un gruppo che vince il campionato da 9 anni. Ma la Juve non parte mai per arrivare seconda. Per me la favorita resta l’Inter. Antonio Conte deve inserire e far rendere meglio i nuovi acquisti, la squadra è già solida. Serve migliorare gli equilibri difensivi. Per me saranno i nerazzurri a contendere il titolo ai bianconeri.”