Zoff: “Buffon? Stare poco sul campo è un rischio per il ruolo”

TORINO – L’ex portiere Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Oggi alla Juventus Szczesny e Buffon sono sullo stesso livello? “

Non lo so. Comunque Gigi l’ho visto bene in finale di Coppa Italia. Ha fatto buone cose.”

Qualcuno ha scritto che la parata nei minuti finali sul colpo di testa di Maksimovic, valeva la sua su Oscar, contro il Brasile nell’82.

“Non scherziamo.”

Dunque Buffon ha rinnovato e giocherà almeno fino a 43 anni, lei si fermò a 41.

“Scelte. Io ho smesso da numero 1. Se lui si diverte a fare il secondo vada avanti, tanto giocando meno si diventa ancora più longevi. Ma star poco in campo è sempre un rischio per il ruolo.”

