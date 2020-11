Zidane: “Ramos e Varane? Spero per il bene di tutti la situazione si risolva presto”

TORINO – L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato intervistato in conferenza stampa delle situazioni dei due difensori Sergio Ramos e Varane.

“Varane è incedibile, secondo l’allenatore, il club e i tifosi. La posizione della società è chiara, non dipende necessariamente da me. Lui fa parte del Real Madrid, siamo stati molto fortunati ad acquistarlo, per quello che ha dato e la carriera che ha avuto.”

“Vogliamo che anche Ramos stia con noi, per la persona che è e quello che trasmette. Conosciamo tutti la sua importanza. Spero che la situazione si risolva al più presto, per il bene di tutti, compreso il mio.”