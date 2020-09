Zauli: “Ragazzi giovani ma con grande qualità, quedto deve essere un primo tassello”

TORINO – Il tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato dopo la vittoria ottenuta ieri in rimonta contro la Pro Sesto.

“Siamo contenti, la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto, voleva fare la partita e l’ha fatta. I ragazzi sono molto giovani, ma hanno grande qualità e affrontare un campionato così competitivo non può che fargli bene. Oggi siamo andati in difficoltà, non ci siamo disuniti e siamo arrivati al successo, facendo quello che dovevamo. Questo è un primo tassello e deve essere solo un inizio, i ragazzi hanno potenzialità per migliorarsi sempre e il mio obiettivo è farli allenare sempre al massimo per questo. Oggi siamo contenti, ma voltiamo già pagina.”