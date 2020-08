Zauli per la panchina dell’Under 23

TORINO – Dopo che Andrea Pirlo è stato promosso ad allenatore della prima squadra, la panchina dell’Under 23 è rimasta vagante.

In ascesa per la panchina bianconera c’è Lamberto Zauli che ha terminato la stagione con la Primavera bianconera nell’ottavo di finale di Youth League perso per 3-1 contro il Real Madrid. Il secondo nome è quello di Alberto Giardino, ma il tecnico della Primavera bianconera sembra il principale indiziato.

