Zaniolo bersagliato dai compagni

TORINO – Non sono giorni facili per Nicolò Zaniolo, appena rientrato dall’infortunio al ginocchio e già protagonista di critiche.

Il centrocampista obiettivo della Juventus, con Paratici che proverà a strapparlo già da questa estate ai giallorossi, è stato criticato dall’allenatore e dai compagni di squadra dopo la prova contro il Verona ed il ragazzo non l’ha presa affatto bene, sfogandosi con degli amici. Le telefonate di Mancini e Fienga sembrano aver messo tutto in ordine, ma il futuro del giocatore è ancora in dubbio.

