Zanetti: “Fiorentina-Juventus? Condizionata dagli episodi”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina Cristiano Zanetti, ha parlato intervistato dai microfoni di FirenzeViola, analizzando la partita disputata tra le sue due ex squadre e vinta dalla squadra di Prandelli per 0-3.

Queste le sue parole sulla partita vinta dalla Fiorentina, e condizionata dall’arbitro La Penna, che non ha sventolato a Borja Valero il secondo giallo, ed ha negato alla Juventus due rigori, non andando nemmeno al VAR per visionare gli episodi. Cristiano Zanetti ha commentato la partita e il retaggio che questa può lasciare per le due squadre, con la Juventus indispettita per gli errori arbitrali, e la viola sulle ali dell’entusiasmo per una grande vittoria, che il Presidente Commisso ha già detto farà parte della storia della squadra di Firenze, non abituata a queste imprese contro i bianconeri, in campo nemici di sempre.

“La Fiorentina ha fatto una partita molto importante, si vedeva che veniva da un momento non positivo perché nonostante i bianconeri fossero rimasti in 10 fino al secondo gol la Fiorentina ha avuto difficoltà soprattutto nella ripresa. Quella contro la Juventus è stata una partita condizionata da tanti episodi con i bianconeri in 10, con errori arbitrali che hanno condizionato il match. La differenza tra le due squadre si è vista lo stesso, nella partita singola gli eventi condizionano, ma a lungo termine Prandelli deve trovare gioco e certezze. La Juventus ha avuto parecchie occasioni per pareggiare, ma senza dubbio sono tre punti importanti quelli conquistati dalla squadra viola, a Torino non è facile vincere. Ora serve calma e non troppi entusiasmi perché tutto è girato dalla parte giusta, se Borja fosse stato espulso o e i rigori concessi non so come sarebbe andata a finire.”

