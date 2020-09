Zaccheroni: “Morata accetterebbe la panchina, Dzeko con più difficoltà”

TORINO – Il tecnico Alberto Zaccheroni ha parlato intervistato dai microfoni di TMW dell’acquisto di Alvaro Morata da parte della Juventus.

“Da quello che ho letto oggi, ho cercato di intuire un po’ i piani della Juventus. I piani della Juventus prevedono un giocatore inamovibile, Kulusevski che da lui si aspettano tanto, da Dybala si aspettano degli alti e bassi ma nel momento in cui stanno bene hanno pensato di avere un centravanti che possa stare a volte in panchina e questo non poteva essere Dzeko. Dzeko ha una struttura che ha bisogno giocare con continuità. Oggi sicuramente dà più garanzie Dzeko però io cerco di entrare nella loro testa e credo che il motivo principale sia questo.”