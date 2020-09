Zaccheroni: “Juve davanti alle altre, con Pirlo vorranno tutti mettersi in mostra”

TORINO – L’ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Lo Scudetto? Vedo sempre la Juve sopra le altre, soprattutto per le alternative che ha. All’inizio ci saranno grandi motivazioni nei giocatori: quando arriva un allenatore nuovo tutti vogliono mettersi in mostra. Pirlo? Mi auguro che faccia bene, da giocatore aveva la mente aperta ed era portato al gioco propositivo. Sarà dura? Non è mai facile con squadre del genere, ma hai un organico talmente ampio e qualitativo che la gestione dei giocatori diventa decisiva. Insieme con il collocare nella posizione dove si esaltano quei due o tre che fanno le differenza. Kulusevski? In una squadra molto tecnica, uno che ha anche gambe oltre che qualità ci sta bene. Sarà il primo a sobbarcarsi una corsa in più per chi ti fa vincere la partita.”

“Ronaldo-Suarez-Dybala si può, ma devi restringergli il raggio d’azione, perché con troppo campo da coprire perderebbero in efficacia. Anche Dybala, più giovane, perde in brillantezza negli ultimi metri se deve rientrare. Con tre così davanti o hai 4 centrocampisti a supporto o loro devono rientrare e non rendono al massimo.”