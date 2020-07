Xavi positivo al Covid-19

TORINO – L’ex giocatore del Barcellona Xavi ha annunciato tramite i suoi canali social di essere positivi al Covid-19.

“Qualche giorno fa, seguendo il protocollo, sono risultato positivo nell’ultimo test per il Covid-19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non mi sarà tutto chiaro relativamente al contagio e alle mie condizioni. Quando i servizi sanitari me lo permetteranno tornerò a seguire la squadra nella solita routine. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con tutti. Ringrazio tutte le autorità, in particolare quelle che lavorano per la società e l’Al-Sadd per avermi fornito i mezzi di diagnosi precoce, riducendo la diffusione dell’infezione e garantendo il normale decorso del virus”.