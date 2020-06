Xavi: “Il mio desiderio più grande è diventare allenatore del Barcellona”

TORINO – L’ex giocatore del Barcellona Xavi ha parlato al giornalista spagnolo Jordi Evole del suo futuro.

“Se andrò al Barcellona? Il mio desiderio più grande è diventare allenatore del Barcellona e tornare al Barça per permettere al club di avere dei successi.”

“Io e il mio staff tecnico ci stiamo preparando molto, siamo entusiasti. Lo scenario perfetto sarebbe dopo le nuove elezioni. Non escludo nulla: sono venuti a cercarmi a gennaio. Ma in quel momento né i tempi né le circostanze coincidevano. Spero che ricapitino di nuovo anche perché mi ritengo una persona del club. Quello che vorrei è avere tutte le condizioni per tornare come allenatore nel momento giusto e cominciare un progetto da zero. Mi piacerebbe poter prevedere le decisioni del Barcellona”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<