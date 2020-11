TORINO – La Juventus Women di Rita Guarino ha scoperto oggi la sua avversaria per i sedicesimi della Women’s Champions League, che andranno di scena a dicembre.

Non un sorteggio fortunato per le bianconere, che hanno pescato il Lione campione in carica e vincitore di 7 edizioni del torneo. Le ragazze affronteranno la prima partita di andata in casa il 9 o 10 dicembre e poi il 15 o 16 dello stesso mese, per tentare una difficilissima impresa.