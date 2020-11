Women: oggi sorteggiata l’avversaria in Champions League

TORINO – La Juventus Women conoscerà oggi la sua prossima avversaria in Champions League, con le bianconere che disputeranno un doppio confronto valevole per i sedicesimi della competizione.

Le bianconere non sono teste di seria e sono state inserite nel gruppo 1, di cui fanno parte quattro squadre, il quale è stato abbinato ad uno composto da quattro teste di serie: Lione, Barcellona, Fortuna Hjørring, Zurigo. Una di queste sarà l’avversaria delle ragazze di Rita Guarino, che giocheranno la prima partita in casa del doppio confronto in programma il 9 o 10 dicembre e poi il 15 o 16 dello stesso mese.