Wenger pronto per la panchina dell’Olanda

TORINO – L’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger sarebbe pronto a fare il suo ritorno su di una panchina.

Stando a quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail infatti, con Ronald Koeman che si siederà sulla panchina del Barcellona, la guida tecnica della Nazionale Olandese rimarrà scoperta e il primo nome per sostituire in tecnico uscente è proprio quello di Wenger che avrebbe avanzato in prima persona la sua candidatura.

