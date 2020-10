Wenger: “Guardiola mi chiese di venire all’Arsenal. Ho avuto offerte da PSG e United”

TORINO – L’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger ha parlato intervistato dai microfoni del Times, attraverso i quali ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera.

“Mi è stato offerto più volte un lavoro al Psg. Non so dirti quando, ma c’era anche un’offerta del Manchester United. Abbiamo avuto dei grandi scontri con Alex Ferguson. È una persona molto intelligente. Un pazzo non si sarebbe costruito una carriera del genere”.

“Quando Guardiola era ancora un giocatore, veniva a casa mia per chiedermi di portarlo all’Arsenal. Ma a quel tempo c’erano Patrick Vieira e Gilberto Silva . Non potevo sostenerlo…”.