TORINO – Sabato pomeriggio ha preso via la nuova Serie A, con il mercato ancora aperto che impazza tra le squadre.

L’Inter di Antonio Conte ha in questo senso chiuso per l’arrivo dell’ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal: il giocatore arriva dal Barcellona e, dopo aver sostenuto le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri dove ritroverà Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus, con il quale ha un grande rapporto.