Vieri: “Il Barcellona visto contro la Juventus è incredibile”

TORINO – L’ex attaccante e calciatore della Juventus Christian Vieri ha parlato intervistato dai microfoni della CBS della partita persa ieri sera dalla Juventus per 0-2 contro il Barcellona.

“Un Barcellona fantastico. Non c’è stata partita. Avrebbero potuto segnare 7-8 gol. Messi è un mago, l’Harry Potter del calcio. Quando smetterà di giocare, butterò la mia televisione e smetterò di lavorare in TV. Mi metterò a guardare Netflix in casa mia, perché quando smetterà lui di giocare, non ci sarà niente da guardare. Il Barcellona che abbiamo visto contro la Juventus è semplicemente incredibile e quando hai un numero 10 come Messi è tutto ancora più pazzesco. Peccato che non ci siano i tifosi in questo periodo, perché dovrebbero poter vedere uno spettacolo come quello visto in questa partita.”