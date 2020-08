Vidal: “Nessun problema con il Barcellona, sogno di alzare la Champions con questi colori”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus ora al Barcellona Arturo Vidal ha parlato intervistato dai microfoni de El Mundo Deportivo.

“Messi è il numero uno, il nostro capitano, i suoi complimenti fanno sempre piacere. Quando sei nella migliore squadra del mondo devi farti sempre trovare pronto quando vieni chiamato in causa. L’inizio della stagione non è stato facile per me, ma ho fatto di tutto per convincere l’allenatore a puntare su di me. Sono un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai miei compagni di reparto, ai tifosi piace il mio impegno in attacco e in difesa, il fatto che rincorro gli avversari ovunque”.

“Io voglio vincere la Champions, sono in un club che ha bisogno di questo trofeo, ma che deve sempre pensare a vincere, anche il campionato e la Coppa del Re, so che non è facile ma abbiamo l’organico giusto e la voglia di vincere tutto. Sono sincero, la Champions è l’obiettivo che inseguo, che ho fisso in testa, sogno la finale e siamo pronti a raggiungerla, sappiamo che questo può essere il nostro anno”.

“Io sono felice qui, sono venuto per vincere e aiutare la squadra. Sono qui per avere un ruolo importante come è sempre successo nella mia carriera. Non penso a cambiare squadra ad ogni finestra di mercato, ho ancora un anno di contratto, poi se il club o l’allenatore mi dicono che devo andar via è un altro discorso, ma non ci sono questi problemi adesso e credo di poter dare ancora tanto a questa squadra”

