TORINO – Il Barcellona sta attraversando una totale rivoluzione, che a prescindere dal destino di Messi vedrà partire tanti giocatori.

Uno di questi sarà Arturo Vidal: il centrocampista non rientra più nei piani blaugrana e sta trattando a rescissione del contratto per liberarsi a parametro zero: con la pista Juventus non percorribile per la mancanza di slot per extracomunitari, il cileno potrebbe finire all’Inter dove ritroverebbe Antonio Conte.