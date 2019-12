Vidal dice sì all’Inter, ora tocca trovare l’intesa col Barca

TORINO – Beppe Marotta potrebbe accontentare Antonio Conte nel prossimo mercato. Il tecnico nerazzurro in una recente conferenza stampa aveva dichiarato di avere una rosa un po’ corta, chiedendo uno sforzo societario sul mercato per acquistare alcuni elementi. Detto, fatto, o quasi. L’amministratore delegato dell’Inter è infatti a lavoro per portare a San Siro Arturo Vidal, pupillo dell’allenatore che lo ha reso grande a Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento, adesso manca l’intesa con il Barca. L’Inter chiede un prestito secco, dalla Spagna chiedono soldi, possibile un incontro a metà strada.