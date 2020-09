TORINO – L’ex calciatore della Juventus Arturo Vidal, oggi al Barcellona, è pronto a tornare a calcare i campi della Serie A.

Sembra tutto fatto infatti per il suo passaggio all’Inter, dove ritroverà il suo ex tecnico ai tempi della Juventus Antonio Conte: pronto per lui un biennale a 6 milioni annui, con il giocatore che ora deve liberarsi dal Barcellona che non vuole la rescissione del contratto ma vorrebbe monetizzare, anche minimamente, la sua cessione.