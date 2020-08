Verso il Lione: ottimismo per Dybala

TORINO – Vigilia di Champions League per la Juventus che domani sera affronterò il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I bianconeri partono dallo svantaggio maturato nella gara di andata di 1-0, e strano di recuperare per la partita Paulo Dybala, che ha svolto ieri un lavoro a parte e potrebbe essere a disposizione di Maurizio Sarri almeno in panchina, con la possibilità di entrare a partita in corso.

