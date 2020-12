Van Der Sar: “Speriamo di arrivare un giorno al livello della Juve”

TORINO – L’ex portiere della Juventus oggi dirigente dell’Ajax Edwin Van Der Sar ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato della squadra bianconera.

“Lavoriamo sul settore giovanile, diamo opportunità in Prima squadra e i ragazzi le prendono. Lo diciamo sempre: noi non compriamo giocatori fatti, li cresciamo. Dopo De Ligt alla Juventus, Van de Beek al Manchester United e De Jong al Barcellona, dopo aver battuto la Juventus ai quarti di finale e aver sfiorato la semifinale. Ogni anno abbiamo due o tre giocatori grandi, ma a un certo punto anche per loro, li mandiamo in un campionato più importante per soldi e farli diventare giocatori mondiali. Qual è il budget per il settore giovanile? 11-12 milioni di euro l’anno. Per noi è il nostro Dna. Speriamo di arrivare un giorno sul livello di Chelsea, Juventus, Barcellona, Bayern Monaco.”

