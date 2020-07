Una sconfitta che deve essere salutare

TORINO – La Juventus ha perso contro il Milan per 4-2 subendo una rimonta rocambolesca.

I bianconeri hanno pagato 10 minuti di blackout arrivati dopo una grande partita, che poi non sono riusciti più a mettere sui giusti binari. Dopo la sconfitta la Juventus è tornata subito a lavoro per preparare la sfida in programma sabato sera contro l’Atalanta, altro banco di prova nella corsa verso lo Scudetto, con

gli uomini di Sarri che vogliono riprendere la loro marcia verso il tricolore con una vittoria e scacciare la brutta figura rimediata a San Siro.

