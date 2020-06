Un tifoso lo insulta, Douglas Costa sbotta: “Figlio di…”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro il Bologna la prima partita dopo la ripresa della Serie A.

Nel post partita, tra i festeggiamenti social dei giocatori, un tifoso ha attaccato Douglas Costa, twittando: “Fatte n’altro tik tok, stai sotto ad un treno”. Pronta la risposta deL brasiliano che non si è lasciato certo intimidire, rispondendo in portoghese: “ Figlio di puttana, vai a farti fottere te e tua sorella”. Una risposta dura per la quale il tifoso il un altro tweet di risposta ha chiesto l’intervento della Juventus.

