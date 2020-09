Ulivieri: “Pirlo uno studente eccezionale, è uno scienziato del pallone”

TORINO – Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato della tesi che Andrea Pirlo discuterà oggi per il patentino da allenatore.

“Pirlo è stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è uno scienziato del pallone. Bravo, attento, uno che seguiva. L’ho capito da come prendeva appunti. Se uno ne prende troppi significa che non fa distinzione fra cosa possa servirgli e cosa no. Se non ne prende è uno che segue poco. Pirlo annotava le cose giuste, le sceglieva con intelligenza.”