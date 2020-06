Ulivieri: “Milik-Bernardeschi? Non so chi ci guadagnerebbe”

TORINO – L’ex allenatore Renzo Ulivierj ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss su di un eventuale scambio tra Bernardeschi e Milik.

Il Napoli è una squadra concettualmente molto completa. Fa scelte in questo periodo, dopo una sosta come quella che abbiamo vissuto, non è facile. Gli allenatori hanno tante possibilità di verifiche, poi il campo è un’altra cosa, il ritmo gara viene dal gioco e dalle partite. Milik-Bernardeschi? Ci dovrei pensare, chi ci guadagna da questo scambio? Io ci penserei, mi metto nei panni del Napoli e vorrei valutare bene quello che mi va via e quanto perdo nello scambio.”

