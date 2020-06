Ufficiale: Timo Werner al Chelsea

TORINO – Iniziano in Europa le prima grandi manovre di mercato delle squadre in vista della prossima stagione.

Il primo botto di mercato è stato fatto dal Chelsea, che ha ufficializzato l’acquisto di Timo Werner dal Lipsia, comunicandolo attraverso i suoi canali social e il sito internet. Il giocatore si aggregherà ai Blues a fine Bundesliga, e queste sono State le sue prime parole: “ Sono felice di firmare per il Chelsea, è un momento molto bello. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia e i suoi tifosi per i quattro anni fantastici. Sarà sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi”.

