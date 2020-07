UEFA: le date e le modalità per la Champions League

TORINO – Attraverso il suo sito internet, la UEFA ha confermato le direttive per lo svolgimento della Champions League ad agosto.

“ Come cambia il format?

I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica.

Dove si gioca?

Dai quarti di finale, tutte le partite si disputeranno in due stadi di Lisbona (Portogallo):

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Estádio José Alvalade

Le partite degli ottavi di finale da concludersi si disputeranno nello stadio della squadra ospitante o in una sede assegnata dalla UEFA.

La finale si giocherà all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Le squadre possono registrare nuovi giocatori?

Sì, le squadre possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in Lista A, con alcune limitazioni:

Ogni squadra deve comunque rispettare il limite di 25 giocatori in Lista A (è possibile eliminarne alcuni per liberare posti);

I giocatori devono essere già stati registrati e idonei a giocare con il club a livello nazionale dal 3 febbraio.

Sono consentite più sostituzioni?

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l’intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell’intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un’ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.

Quando si gioca?

Ottavi di finale 7/8 agosto

Quarti di finale 12-15 agosto

Semifinali 18/19 agosto

Finale 23 agosto

Tutte le partite iniziano alle 21:00 CET” (UEFA.com)

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<