UEFA, Ceferin: “Assegnazione dei campionati? Non vere le mie dichiarazioni”

TORINO- Aleksander Ceferin, tramite i canali ufficiali dell’UEFA, ha smentito le voci di assegnazione del titolo alle attuali prime in classifica: “Ho letto e sentito di nuovo alcune false notizie secondo cui l’Uefa sta consigliando alle Federazioni di finire i campionati adesso e di assegnare il titolo all’attuale capolista: posso dire che non è vero. Il nostro obiettivo è quello di finire i campionati e non abbiamo raccomandato nulla di simile a nessuna Associazione o Lega”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<