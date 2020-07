Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali

TORINO – Alle 19:30 la Juventus scenderà in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena per cercare di ottenere i tre punti che garantirebbero ai bianconeri l’aritmetica per il nono Scudetto consecutivo.

Queste le scelte dei due allenatori.

UDINESE (352): Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, de Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka.

JUVENTUS (433): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

