Totti: “Restiamo a casa, dobbiamo tenere duro in questo momento”

TORINO- In una diretta su Instagram, Francesco Totti ha lanciato un appello a tutta la popolazione italiana in questo momento così duro: “Rimaniamo ancora a casa, non dobbiamo vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Anche io vorrei essere a Sabaudia, a Pasqua o Pasquetta sarei andato, ma in questo momento dobbiamo tenere ancora duro. Poi magari da maggio avremo qualche libertà in più, ma dobbiamo resistere”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<