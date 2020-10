Torricelli: “Ottima Juve e grande aggressione degli avversari”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Moreno Torricelli ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la convincente vittoria dei bianconeri nel loro esordio in Champions League di ieri sera contro la Dynamo Kiev.

“Ho visto un’ottima Juve che ha giocato meglio il secondo tempo del primo. La Dynamo era impacciata, ma è stata brava la Juve ad aggredire gli avversari bloccando le ripartenze. Da qui è partita la vittoria. Chiesa ha giocato bene, è uno dei migliori talenti italiani ed era alla prima partita in Champions. Ha messo in mostra carattere e personalità, nel primo tempo è stato il più pericoloso della Juve. Cuadrado ha creato superiorità numerica anche giocando in difesa e ha fatto un gran cross per il secondo gol di Morata, che ha fatto due reti fenomenali.”