Top&Flop di Juventus-Atalanta: eurogol di Chiesa, ma Szczesny salva la Juve. Male CR7

TORINO – All’Allianz Stadium di Torino va in scena il primo big match – in programma alle 20:45 Inter-Napoli – del 12° turno di campionato.

Entrambe le formazioni vogliono fare risultato, per evitare di perdere terreno fertile contro le altre concorrenti allo scudetto e per mettere pressione al Milan capolista, che sfida il Genoa al Ferraris; a Torino finisce 1-1 tra Juventus e Atalanta: al gran tiro da fuori di Chiesa nel primo tempo risponde Freuler alla ripresa, che dalla distanza scarica un destro centrale ma potente. Ecco i Top&Flop di Juventus-Atalanta.

TOP: WOJCIECH SZCZESNY – imprescindibili le parate del polacco, che salvano la Juventus in paio di occasioni palesi per i nerazzurri: al 32′ della prima frazione di gioco salva su Zapata, che cerca il diagonale ravvicinato col sinistro, poi al 73′ nega il gol di testa a Romero.

FLOP: CRISTIANO RONALDO – gli errori del portoghese fanno sempre notizia, ma questa sera il numero 7 bianconero non ha impressionato e dal dischetto ha negato il 2-1 alla Juventus: al 12′ del primo tempo, Morata viene lanciato in profondità e passa palla a Ronaldo che ha la possibilità di far gol, ma stecca e il pallone rimbalza sul portiere. La palla torna tra i piedi di Morata, che la manda fuori di tacco e a porta sguarnita. A mezz’ora dal termine il portoghese ha la possibilità di rimandare i suoi in vantaggio con un calcio di rigore fischiato ai danni di Chiesa per fallo di Hateboer, ma il portiere nerazzurro intuisce la traiettoria bloccando il tiro.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<