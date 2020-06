Tonali verso l’Inter

TORINO – Se la Juventus è tornata sul campo per cercare di vincere il campionato, Fabio Paratici continua a giocare le sue partite di mercato.

Una di queste potrebbe vederlo sconfitto visto che l’Inter avrebbe deciso di dare l’accelerazione finale nella trattativa per il centrocampista del Brescia che piace anche alla Juve: in settimana Marotta dovrebbe formalizzare l’offerta a Cellino, che in caso di cifra congrua potrebbe accettare.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<