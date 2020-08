TORINO – Alla fine sembra sarà il Milan a spuntarla per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, verso l’addio alle Rondinelle.

Dopo un’estate in cui è stato seguito dai grandi club italiani ed europei, il Milan sembra aver dato l’accelerata definitiva per il calciatore: Maldini ha bruciato la concorrenza della Juventus e dell’Inter e porterà a Milanello il giocatore per una cifra vicina ai 38 milioni di euro più 3 di bonus al raggiungimento di determinate condizioni.