Toloi: “Contro la Juve dobbiamo fare una grande partita”

TORINO – Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha parlato intervistato dai microfoni dei canali ufficiali della Dea.

“Era una partita molto difficile, abbiamo affrontato una squadra organizzata, fisica e pericolosa nei contropiedi. Però siamo stati bravi, abbiamo dominato la partita e sono felice per il gol. Ha un sapore speciale per me, perché oggi è il compleanno di mio papà in Brasile ed è stata una maniera di fargli un regalo. Terzo clean sheet per noi? È una cosa molto importante per noi, abbiamo difeso bene. Vogliamo andare avanti così, con questa mentalità: dobbiamo guardare avanti partita per partita. Sabato affrontiamo la Juventus, una squadra molto forte: dobbiamo fare una grande partita anche contro di loro”.

