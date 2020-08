Tiago nuovo allenatore del Vitoria Guimaraes

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus e dell’Atletico Madrid Tiago Mendes è stato presentato come nuovo allenatore del Vitoria Guimaraes.

Queste le sue prime parole: “Ci si aspetta molto da me e dalla squadra e io amo le sfide. Nella mia carriera sono sempre stato abituato ad avere queste pressione e mi piace. Sono qui con il cuore e con l’anima, darò tutto per questo club, mi sento davvero molto felice di iniziare questa nuova stagione e quello che desidero di più è iniziare a lavorare con tutti voi in campo, dai tifosi ai miei giocatori ovviamente. Solo in campo ci sentiremo bene e realizzeremo i nostri obiettivi.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<