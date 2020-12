Theo Hernandez: “Vogliamo portare via lo Scudetto alla Juventus”

TORINO – Il calciatore e terzino sinistro del Milan Theo Hernandez ha parlato intervistato dai microfoni di El Transistor ai quali ha parlato della Serie A e della lotta Scudetto.

Queste le sue parole: “La Serie A? ll campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid. Lo scudetto? Per molti anni il Milan non è più come siamo adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus.”

