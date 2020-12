Tevez: “Con la maglia di Maradona ti senti un supereroe. Ho rotto un vetro a casa per prenderla”

TORINO – IL calciatore del Boca Juniors Carlos Tevez, ex giocatore della Juventus, ha parlato alla stampa dopo il gol messo a segno il Libertadores con annessa dedica per Maradona.

“Con quella maglia addosso ti senti un supereroe, hai molta più energia e giochi meglio. Non sapete quanto ho rotto le scatole a Diego perché me la regalasse. Ho deciso di usarla in quest’occasione, rompendo il quadro nel salotto di casa mia e mettendola in valigia. Dedico il gol alla famiglia di Diego, perché mi sento uno di loro. Faremo di tutto per vincere la Libertadores nel suo nome”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<