Tebas: “Messi via dal Barça? Anche Ronaldo ha lasciato il Real Madrid”

TORINO – Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato intervistato dai microfoni di AFP circa il possibile addio di Lionel Messi al Barcellona a fine anno sfruttando la clausola unilaterale presente nel suo contratto.

“Messi via dal Barcellona? Non sarebbe un dramma, anche Cristiano Ronaldo se n’è andato via dal Real Madrid, stessa cosa vale per Neymar che se ne è andato. Neymar è andato al PSG, e il campionato francese non è posizionato sul fronte della scena internazionale. Non sono i giocatori che fanno i campionati o il marchio di una competizione.”