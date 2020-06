Tavecchio: “Scudetto a Juve o Lazio, ripartenza legata a fattori economici”

TORINO – L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato intervistato dai microfoni di Gr Parlamento.

“Chi vince lo Scudetto? Juventus o Lazio, per i nerazzurri recuperare sei punti sarà difficile”.

“Ripartenza del calcio? Il problema era legato ad un fatto economico, se non ripartiva la Serie A c’erano dei problemi enormi per diritti tv, mutualità e questioni che riguardavano le classifiche. Oggi come oggi il calcio è sulla linea di lancio e non lo fermano, speriamo che la fortuna ci assista anche se penso che i campionati andranno avanti e finiranno.”

