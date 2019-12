TORINO – Manca sempre meno alla delicata partita Juve-Lazio, finale di Supercoppa Italia. Le due squadre arrivano in un ottimo stato di forma e promettono grande spettacolo in campo. Nel prepartita il direttore sportivo della Lazio si è soffermato ai microfoni della Rai per un veloce commento: “Partita molto importante, la Coppa ha un gran valore e vogliamo portarla a casa”.