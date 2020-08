Tardelli: “Sarri non ha più la fiducia dei tifosi”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato intervistato dai microfoni de La Domenica Sportiva.

“Sarri ha vinto il campionato come hanno fatto altri allenatori, certamente non ha espresso quel gioco che tutti noi ci aspettavamo, ma l’ha detto lui stesso: questa non è la mia squadra, non riesco a fare il gioco che voglio io, ma comunque ho vinto il campionato. Ora vedremo cosa farà in Champions, che secondo me sarà molto dura, perchè alcuni giocatori sono in difficoltà fisicamente.”

“Inoltre non ha più intorno la fiducia soprattutto dei tifosi, della dirigenza. Pratici l’ha riconfermato, però bisogna vedere come andrà in Champions. È una mezza riconferma. Poi cambia se succede qualcosa di grave. Ma io credo che Sarri abbia vinto il campionato e gli si debba dare la possibilità di iniziare il prossimo”.

