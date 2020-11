Tardelli: “La Juve sta tornando ad essere quella che tutti si aspettano”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato, attraverso le colonne del quotidiano La Stampa, della Juventus e del momento che stanno passando i bianconeri tra il campionato e la Champions League.

“Con il rientro di Ronaldo, la continua cavalcata di Alvaro Morata e il ritrovato (speriamo) Dybala, la Juventus ritorna ad essere quella che tutti si aspettano. Certamente non è il Ferencvaros, club storico ma in questo momento non all’altezza della sua fama, che può decretarne la rinascita, ma la somma di piccoli passi che nel calcio vengono ritenuti essenziali.”